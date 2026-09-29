ЕК отказала Украине в выделении €220 млн на поддержку сельского хозяйства

Украина не получила от Европейского союза запрошенные €220 млн на поддержку аграрного сектора. Киев рассчитывал направить эти средства на помощь фермерам и сохранение их оборотных средств. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, его слова приводит Bloomberg.

Украинские власти просили Еврокомиссию предоставить дополнительную помощь аграриям. Речь шла о €220 млн в дополнение к финансовой поддержке, которую ЕС уже оказывает Украине.

При этом Украина получила подтверждение от Всемирного банка о выделении $250 млн. Эти средства направят на компенсацию процентов по кредитам для сельхозпроизводителей в рамках государственной программы «5-7-9%».

Высоцкий назвал ситуацию в отрасли критической и указал на необходимость заранее готовиться к весеннему периоду.

Украина официально обратилась в Еврокомиссию за грантом €220 млн 7 августа. Киев планировал использовать деньги для компенсации процентов по кредитам малым и средним сельхозпроизводителям.

Ранее Life.ru сообщал, что за два месяца европейские страны почти до €11 млрд увеличили объём помощи Украине. Из этой суммы €4,3 млрд направили на военную поддержку, ещё €6,7 млрд — на финансовую и гуманитарную помощь.