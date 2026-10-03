Штайнмайер предостерёг Германию от повторения судьбы Веймарской республики

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил, что нынешняя ФРГ может приблизиться к сценарию Веймарской республики на фоне радикализации общества и усиления экстремистских сил. Об этом говорится в его выступлении по случаю Дня германского единства.

По словам Штайнмайера, дискредитация демократических процедур, радикализация общественных настроений и неприятие компромиссов должны стать для страны предостережением. Вопрос о том, станет ли современная «Берлинская республика» больше похожа на Веймарскую, президент назвал пока открытым.

Глава государства также призвал немцев не поддаваться «политической истерии», оскорблениям чиновников и депутатов и стремлению к разрушению. Он заявил, что демагогия экстремистских сил угрожает не только демократии и свободе, но и внутреннему единству Германии.

Штайнмайер обратил внимание и на рост недоверия к политической системе ФРГ. Он отметил, что четверть и более избирателей своим голосованием демонстрируют неприятие важных принципов нынешнего государственного устройства.

Выступление состоялось в Бремене на торжествах в честь 36-й годовщины объединения Германии. Веймарской республикой принято называть период немецкой истории с 1918 по 1933 год, завершившийся установлением нацистской диктатуры.