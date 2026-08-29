Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 16:42

АдГ опередила блок Мерца на рекордные девять пунктов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

«Альтернатива для Германии» увеличила отрыв от правящего блока ХДС/ХСС до рекордных девяти процентных пунктов. Такие результаты показал опрос института INSA для газеты Bild.

Если бы выборы в бундестаг проходили в ближайшие выходные, за АдГ проголосовали бы 29% опрошенных. Поддержка ХДС/ХСС при этом снизилась ещё на один пункт — до 20%.

Глава INSA Герман Бинкерт назвал этот разрыв крупнейшим из когда-либо зафиксированных между двумя политическими силами. АдГ при этом второй месяц удерживается на уровне 29%.

Третье место занимают «Зелёные» с 13%. СДПГ готовы поддержать 12% респондентов, Левую партию — 10%. Свободная демократическая партия и «Союз Сары Вагенкнехт» набирают по 4% и пока не преодолевают пятипроцентный барьер.

Опрос проводился с 24 по 28 августа среди 1200 человек. Статистическая погрешность составляет ±2,9 процентного пункта.

Илон Маск назвал АдГ единственной надеждой Германии
Илон Маск назвал АдГ единственной надеждой Германии

Падение рейтингов правящего блока продолжается уже несколько недель. В середине августа Life.ru писал, что поддержка ХДС/ХСС рухнула до пятилетнего минимума в 20%, тогда как АдГ уже тогда удерживала первое место с 28%.

Главные решения европейских лидеров, внутриполитические кризисы и геополитика — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Германия
  • Фридрих Мерц
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar