АдГ опередила блок Мерца на рекордные девять пунктов

«Альтернатива для Германии» увеличила отрыв от правящего блока ХДС/ХСС до рекордных девяти процентных пунктов. Такие результаты показал опрос института INSA для газеты Bild.

Если бы выборы в бундестаг проходили в ближайшие выходные, за АдГ проголосовали бы 29% опрошенных. Поддержка ХДС/ХСС при этом снизилась ещё на один пункт — до 20%.

Глава INSA Герман Бинкерт назвал этот разрыв крупнейшим из когда-либо зафиксированных между двумя политическими силами. АдГ при этом второй месяц удерживается на уровне 29%.

Третье место занимают «Зелёные» с 13%. СДПГ готовы поддержать 12% респондентов, Левую партию — 10%. Свободная демократическая партия и «Союз Сары Вагенкнехт» набирают по 4% и пока не преодолевают пятипроцентный барьер.

Опрос проводился с 24 по 28 августа среди 1200 человек. Статистическая погрешность составляет ±2,9 процентного пункта.

Падение рейтингов правящего блока продолжается уже несколько недель. В середине августа Life.ru писал, что поддержка ХДС/ХСС рухнула до пятилетнего минимума в 20%, тогда как АдГ уже тогда удерживала первое место с 28%.