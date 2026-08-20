Илон Маск назвал партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) единственной надеждой страны. Миллиардер заявил об этом в соцсети X, комментируя ситуацию на политическом поле ФРГ.

По данным Politico, АдГ в последние месяцы опережает правящий Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца в усреднённых результатах опросов. Сейчас за эту партию готовы проголосовать около 28% избирателей, тогда как ХДС получает примерно 21%.

«Альтернатива для Германии» занимает позиции за ограничение миграции, усиление национального суверенитета и пересмотр климатической политики. При этом немецкое Федеральное ведомство по защите конституции классифицирует партию как «подозреваемую в правом экстремизме».

Сейчас АдГ представлена в Бундестаге 152 депутатами из 630 мест. Следующие выборы в парламент Германии запланированы на весну 2029 года. До этого партия также показывала высокий результат в отдельных регионах страны. В восточных землях Германии её поддержка традиционно остаётся наиболее заметной.

Ранее Life.ru писал, что Кирилл Дмитриев объяснил рост поддержки АдГ её позицией по миграции, энергетике и мирному урегулированию конфликтов. По его словам, именно эти темы стали одними из главных причин, почему часть немцев всё чаще обращает внимание на правую партию. При этом политическая борьба в Германии остаётся напряжённой на фоне споров о будущем экономики и внутренней политики страны.