Немцы поддерживают «Альтернативу для Германии» из-за её позиции по миграции, энергетическому сотрудничеству и мирному урегулированию конфликтов. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

«Немцы выбирают АдГ и её упор на борьбу с миграцией, энергетическое сотрудничество и мир», — написал глава РФПИ в X.

Так Дмитриев прокомментировал свежий опрос INSA, проведённый по заказу Bild перед выборами в ландтаг Саксонии-Анхальт.

За АдГ сейчас готовы проголосовать 42% опрошенных, тогда как Христианско-демократический союз набирает 22%. Таким образом, преимущество первой политической силы достигло 20 процентных пунктов. «Левые» получили 13%, СДПГ — 6%, а «Союз Сары Вагенкнехт» — 5%. Выборы в земельный парламент назначены на 6 сентября.

Ещё в июле Дмитриев призывал канцлера ФРГ Фридриха Мерца изменить политический курс, предупредив, что в противном случае это сделает АдГ. Глава РФПИ тогда заявил о растущем запросе немецкого общества на более рациональные решения.