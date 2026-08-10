«За мир и энергию»: Дмитриев объяснил, почему немцы голосуют за АдГ
Дмитриев объяснил лидерство АдГ на выборах борьбой с миграцией и курсом на мир
Обложка © Life.ru
Немцы поддерживают «Альтернативу для Германии» из-за её позиции по миграции, энергетическому сотрудничеству и мирному урегулированию конфликтов. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
«Немцы выбирают АдГ и её упор на борьбу с миграцией, энергетическое сотрудничество и мир», — написал глава РФПИ в X.
Так Дмитриев прокомментировал свежий опрос INSA, проведённый по заказу Bild перед выборами в ландтаг Саксонии-Анхальт.
За АдГ сейчас готовы проголосовать 42% опрошенных, тогда как Христианско-демократический союз набирает 22%. Таким образом, преимущество первой политической силы достигло 20 процентных пунктов. «Левые» получили 13%, СДПГ — 6%, а «Союз Сары Вагенкнехт» — 5%. Выборы в земельный парламент назначены на 6 сентября.
Ещё в июле Дмитриев призывал канцлера ФРГ Фридриха Мерца изменить политический курс, предупредив, что в противном случае это сделает АдГ. Глава РФПИ тогда заявил о растущем запросе немецкого общества на более рациональные решения.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.