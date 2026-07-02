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2 июля, 11:04

«Измените курс»: Дмитриев дал Мерцу дельный совет после его слов о тоске немцев по былым временам

Дмитриев призвал Мерца признать ошибки ради спасения ФРГ, иначе это сделает АдГ

Фридрих Мерц. Обложка © ТАСС / ЕРА

Фридрих Мерц. Обложка © ТАСС / ЕРА

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц просто обязан признать собственные ошибки, которые очевидны и уже не исчезнут сами по себе. Об этом написал в соцсети Х глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Энтузиазм в отношении следования неверному курсу — это неудачный подход. Признайте ошибки и измените курс, чтобы спасти Германию, или АдГ (оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» — прим. Life.ru) сделает это за вас», — отметил чиновник, комметируя недавнее выступление Мерца.

Он также указал на запрос общества на более рациональные решения и напомнил о «тоске по былым временам», о которой заявил сам Мерц.

Мерц выставил себя посмешищем, не ответив на главный для политика вопрос
Мерц выставил себя посмешищем, не ответив на главный для политика вопрос

Как сообщалось, канцлер ФРГ Фридрих Мерц убеждён, что страну ожидает период подъёма. Такое заявление он сделал в ходе Восточногерманского экономического форума в Бад-Зарове (федеральная земля Бранденбург), трансляцию которого вёл телеканал Phoenix. Политик призвал отказаться от упаднических настроений на фоне текущих сложностей. По его словам, у немцев нет причины для грусти. Впереди Германию ждут «хорошие времена», если приложить совместные усилия, заверил Мерц.

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Татьяна Миссуми
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