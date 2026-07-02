Канцлер ФРГ Фридрих Мерц просто обязан признать собственные ошибки, которые очевидны и уже не исчезнут сами по себе. Об этом написал в соцсети Х глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Энтузиазм в отношении следования неверному курсу — это неудачный подход. Признайте ошибки и измените курс, чтобы спасти Германию, или АдГ (оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» — прим. Life.ru) сделает это за вас», — отметил чиновник, комметируя недавнее выступление Мерца.

Он также указал на запрос общества на более рациональные решения и напомнил о «тоске по былым временам», о которой заявил сам Мерц.

Как сообщалось, канцлер ФРГ Фридрих Мерц убеждён, что страну ожидает период подъёма. Такое заявление он сделал в ходе Восточногерманского экономического форума в Бад-Зарове (федеральная земля Бранденбург), трансляцию которого вёл телеканал Phoenix. Политик призвал отказаться от упаднических настроений на фоне текущих сложностей. По его словам, у немцев нет причины для грусти. Впереди Германию ждут «хорошие времена», если приложить совместные усилия, заверил Мерц.