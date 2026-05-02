Мерц выставил себя посмешищем, не ответив на главный для политика вопрос

Канцлер Германии Фридрих Мерц попал в неловкую ситуацию во время общения с журналистами. Фрагмент опубликовал телеканал Phoenix von ort.

На записи видно, как главе правительства зачитывают вопрос от читателя одной из местных газет. Человек поинтересовался у политика, что именно стало лучше для граждан страны с его приходом к власти.

После того как прозвучал этот вопрос, в зале поднялся смех. Сам Мерц слегка опустил глаза и не стал давать прямого ответа. Канцлер лишь заметил, что пока слишком рано делать какие-либо выводы. Его ответ встретили новой волной хохота.

«Пока слишком рано подводить итоги», — ответил глава немецкого правительства.