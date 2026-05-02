Мерц выставил себя посмешищем, не ответив на главный для политика вопрос
Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten
Канцлер Германии Фридрих Мерц попал в неловкую ситуацию во время общения с журналистами. Фрагмент опубликовал телеканал Phoenix von ort.
Над Мерцем смеются на пресс-конференции. Видео © Phoenix von ort
На записи видно, как главе правительства зачитывают вопрос от читателя одной из местных газет. Человек поинтересовался у политика, что именно стало лучше для граждан страны с его приходом к власти.
После того как прозвучал этот вопрос, в зале поднялся смех. Сам Мерц слегка опустил глаза и не стал давать прямого ответа. Канцлер лишь заметил, что пока слишком рано делать какие-либо выводы. Его ответ встретили новой волной хохота.
«Пока слишком рано подводить итоги», — ответил глава немецкого правительства.
Ранее Фридрих Мерц посетовал, что ни один из его предшественников, включая Олафа Шольца, не подвергался в Сети такому уровню агрессии и унижений, как он. О масштабах атак в свой адрес политик рассказал в беседе с журналистами, отметив, что не хочет жаловаться, а лишь констатирует реальность.
