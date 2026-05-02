Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 12:17

Мерц выставил себя посмешищем, не ответив на главный для политика вопрос

Мерца прилюдно высмеяли, когда он не смог объяснить, чем помог немцам

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Канцлер Германии Фридрих Мерц попал в неловкую ситуацию во время общения с журналистами. Фрагмент опубликовал телеканал Phoenix von ort.

Над Мерцем смеются на пресс-конференции. Видео © Phoenix von ort

На записи видно, как главе правительства зачитывают вопрос от читателя одной из местных газет. Человек поинтересовался у политика, что именно стало лучше для граждан страны с его приходом к власти.

После того как прозвучал этот вопрос, в зале поднялся смех. Сам Мерц слегка опустил глаза и не стал давать прямого ответа. Канцлер лишь заметил, что пока слишком рано делать какие-либо выводы. Его ответ встретили новой волной хохота.

«Пока слишком рано подводить итоги», — ответил глава немецкого правительства.

«Ва-банк»: Немцы из своего кармана заплатят за желание Мерца повоевать, считают на Кипре

Ранее Фридрих Мерц посетовал, что ни один из его предшественников, включая Олафа Шольца, не подвергался в Сети такому уровню агрессии и унижений, как он. О масштабах атак в свой адрес политик рассказал в беседе с журналистами, отметив, что не хочет жаловаться, а лишь констатирует реальность.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Германия
  • Фридрих Мерц
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar