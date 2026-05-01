Канцлер Германии Фридрих Мерц готовится к войне с Россией. Такое мнение высказал кипрский журналист Александр Христофору. По его словам, граждане Федеративной Республики проспонсируют военные расходы в условиях строгой экономии и сокращения финансирования системы здравоохранения. Также им придётся заплатить за недавно одобренный кредит в 90 миллиардов евро для Украины.

«Мерц идёт ва-банк ради будущей войны с Россией», — написал журналист в социальной сети X.

Напомним, пожалуй, один из самых непопулярных канцлеров Германии в современной истории регулярно делает заявления, приводящие граждан в ярость. Например, недавно Фридрих Мерц заявил, что за последние 20 лет немцы слишком привыкли к благополучию, а иллюзия постоянного процветания не будет длиться вечно.