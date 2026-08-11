Суд подтвердил законность отзыва разрешений на оружие у трёх членов и сторонников АдГ. Решение принял Высший административный суд земли Саксония-Анхальт в Германии, сообщает пресс-служба инстанции.

Полиция ранее отозвала разрешения у трёх граждан из-за их членства или активной поддержки регионального отделения АдГ. Административный суд Магдебурга отклонил их иски в марте 2025 года. Высший суд не допустил дальнейшую апелляцию.

Немецкое законодательство требует от владельцев оружия благонадёжности. Гражданин может не соответствовать этому условию, если состоит в объединении с целями против конституционного строя или поддерживает его. Официальный запрет организации для этого не требуется.

Инстанция сослалась на деятельность регионального отделения АдГ, «направленную против человеческого достоинства и принципов демократии».

Адвокаты истцов указывали на конституционную защиту политических партий. По их мнению, ограничения возможны только после официального запрета объединения Федеральным конституционным судом. Суд отклонил этот довод и подчеркнул, что правила безопасности для владельцев оружия распространяются на всех граждан.

Закон допускает исключение, если человек активно выступает против соответствующих взглядов внутри организации или готовится покинуть её. Истцы не представили таких обстоятельств. Решения суда от 7 августа вступили в законную силу.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев связал поддержку АдГ с её позицией по миграции, энергетическому сотрудничеству и мирному урегулированию конфликтов. Так он прокомментировал опрос института INSA перед выборами в ландтаг Саксонии-Анхальт. Поддержать АдГ выразили готовность 42% участников исследования, а Христианско-демократический союз — 22%. «Левые» получили 13%, Социал-демократическая партия Германии — 6%, а «Союз Сары Вагенкнехт» — 5%. Выборы в земельный парламент назначили на 6 сентября 2026 года.