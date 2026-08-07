Дмитриев назвал рост популярности АдГ «пробуждением» Германии
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Резкий рост поддержки «Альтернативы для Германии» (АдГ) может свидетельствовать о серьёзных переменах в настроениях немецких избирателей. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал происходящее «пробуждением», обратив внимание на разрыв в рейтингах АдГ и блока ХДС/ХСС.
По приведённым Дмитриевым данным, популярность «Альтернативы для Германии» достигла 28%. В то же время поддержка блока ХДС/ХСС, который глава РФПИ охарактеризовал как выступающий за миграцию, опустилась до 21%.
«Это пробуждение, несмотря на все усилия бюрократии и традиционных СМИ», – написал Дмитриев в социальной сети X.
Таким образом, разрыв между политическими силами достиг семи процентных пунктов. Дмитриев связал усиление АдГ с изменением настроений в немецком обществе вопреки позиции традиционных СМИ и бюрократического аппарата.
Ранее Life.ru писал, что предстоящие выборы в Германии и Франции способны серьёзно изменить политический расклад внутри Евросоюза и повлиять на объёмы поддержки Украины. Сенатор Константин Косачёв допустил усиление правых и менее ориентированных на Брюссель сил, что станет испытанием для европейского единства.
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