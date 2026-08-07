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7 августа, 00:02

Дмитриев назвал рост популярности АдГ «пробуждением» Германии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Резкий рост поддержки «Альтернативы для Германии» (АдГ) может свидетельствовать о серьёзных переменах в настроениях немецких избирателей. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал происходящее «пробуждением», обратив внимание на разрыв в рейтингах АдГ и блока ХДС/ХСС.

По приведённым Дмитриевым данным, популярность «Альтернативы для Германии» достигла 28%. В то же время поддержка блока ХДС/ХСС, который глава РФПИ охарактеризовал как выступающий за миграцию, опустилась до 21%.

«Это пробуждение, несмотря на все усилия бюрократии и традиционных СМИ», – написал Дмитриев в социальной сети X.

Таким образом, разрыв между политическими силами достиг семи процентных пунктов. Дмитриев связал усиление АдГ с изменением настроений в немецком обществе вопреки позиции традиционных СМИ и бюрократического аппарата.

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Юния Ларсон
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