Резкий рост поддержки «Альтернативы для Германии» (АдГ) может свидетельствовать о серьёзных переменах в настроениях немецких избирателей. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал происходящее «пробуждением», обратив внимание на разрыв в рейтингах АдГ и блока ХДС/ХСС.

По приведённым Дмитриевым данным, популярность «Альтернативы для Германии» достигла 28%. В то же время поддержка блока ХДС/ХСС, который глава РФПИ охарактеризовал как выступающий за миграцию, опустилась до 21%.

«Это пробуждение, несмотря на все усилия бюрократии и традиционных СМИ», – написал Дмитриев в социальной сети X.

Таким образом, разрыв между политическими силами достиг семи процентных пунктов. Дмитриев связал усиление АдГ с изменением настроений в немецком обществе вопреки позиции традиционных СМИ и бюрократического аппарата.

Ранее Life.ru писал, что предстоящие выборы в Германии и Франции способны серьёзно изменить политический расклад внутри Евросоюза и повлиять на объёмы поддержки Украины. Сенатор Константин Косачёв допустил усиление правых и менее ориентированных на Брюссель сил, что станет испытанием для европейского единства.