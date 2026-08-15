«Крах Мерца»: Рейтинг ХДС/ХСС рухнул до 20% — это худший показатель за пять лет

Поддержка правящего в Германии блока ХДС/ХСС снизилась до 20% — это худший показатель почти за пять лет. Такие результаты показал опрос института INSA для газеты Bild.

За неделю объединение потеряло ещё один процентный пункт. Последний раз рейтинг ХДС/ХСС опускался до такого уровня в октябре 2021 года. Коалиционный партнёр консерваторов — Социал-демократическая партия Германии — набирает лишь 12%. Столько же получила партия «Левые», прибавившая один процентный пункт.

Самой популярной политической силой остаётся оппозиционная «Альтернатива для Германии». Её поддержка закрепилась на отметке 28%.

Недовольство растёт и лично Фридрихом Мерцем. Работой канцлера удовлетворены только 16% опрошенных, тогда как 78% оценивают её отрицательно. Четверо из пяти респондентов также разочарованы деятельностью федерального правительства.

«Ещё никогда уровень поддержки не был столь низким, а уровень неприятия — столь высоким. Эту тенденцию, вероятно, уже невозможно переломить, поскольку даже большинство оставшихся избирателей правящих партий больше не поддерживают федеральное правительство», — заявил глава INSA Герман Бинкерт.

Исследование проводилось с 10 по 14 августа среди 1203 человек. Статистическая погрешность составляет ±3,1 процентного пункта.

Ранее в ХДС/ХСС отвергли сообщения о возможной досрочной отставке Мерца. Глава парламентской фракции Торстен Фрай заявил, что канцлер намерен оставаться на посту весь нынешний созыв, несмотря на обсуждение его положения внутри партии и падение рейтингов.