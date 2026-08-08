Слухи о возможной досрочной отставке канцлера Германии Фридриха Мерца в ХДС/ХСС назвали несостоятельными. Председатель парламентской фракции блока Торстен Фрай заявил, что глава правительства намерен оставаться на посту весь нынешний созыв, передаёт медиагруппа Funke.

По словам политика, положение канцлера внутри правящей силы не пошатнулось настолько, чтобы говорить о скором уходе. Он также отверг предположения о том, что Мерц потерял авторитет среди соратников.

«Фридрих Мерц является избранным канцлером. Он останется на посту весь легислатурный период. Авторитет канцлера не затронут», – заявил Фрай.

Тем временем в немецких СМИ продолжают обсуждать напряжение внутри ХДС. Появились сообщения, что часть партийного руководства якобы рассматривает сценарий отставки Мерца уже к Рождеству, хотя другие издания отмечают: быстрая смена канцлера сейчас невыгодна ни одной из крупных политических сил.

Дополнительное давление создаёт и падение рейтингов. Оппозиция напоминает, что одобрение работы Мерца опустилось до рекордных 16%, и призывает его последовать примеру британского премьера Кира Стармера. Сам канцлер такие требования фактически отверг.

Ранее Life.ru писал, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал рост рейтинга «Альтернативы для Германии» пробуждением немецкого общества. По приведённым им данным, поддержка АдГ достигла 28%, тогда как рейтинг ХДС/ХСС снизился до 21%.