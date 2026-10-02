Код из СМС и «безопасный» счёт: Какие слова сразу выдают телефонных мошенников

Требование сохранить разговор в тайне, угроза потерей денег или просьба назвать код из СМС должны стать поводом немедленно положить трубку. Такой алгоритм защиты от телефонных мошенников напомнили в МВД России, передаёт РИА «Новости».

«Если вас торопят, требуют сохранить разговор в тайне, пугают уголовной ответственностью или потерей денег, блокировкой счёта, требуют назвать код из СМС или данные карты, <...> немедленно положите трубку», — сказали в ведомстве.

Сразу прекращать контакт также следует при предложении отправить деньги на так называемый «безопасный» счёт. То же самое касается требования установить неизвестное приложение либо провести финансовую операцию якобы для проверки. Опасность могут представлять и обещания высокого заработка за простую работу.

Отдельно в МВД предупредили о просьбах принять на свой счёт чужие средства или перевести их дальше. Злоумышленники могут запрещать жертве самостоятельно связываться с банком, полицией и родственниками. Нередко они также пытаются не дать человеку посоветоваться с кем-либо ещё.

Главным правилом защиты в министерстве назвали отказ продолжать навязанный аферистом сценарий. После прекращения контакта следует самостоятельно связаться с нужной организацией или человеком по официальному номеру. Поводом оборвать общение должна стать и любая просьба, связанная с секретностью, передачей денег, банковской карты, аккаунта или документов.

Выполнять поручения неизвестных в МВД настоятельно не советуют. Если давление продолжается, полезно сохранить переписку, номера телефонов, сообщения и другие свидетельства контакта. После этого следует обратиться в полицию.

Ранее МВД России обнародовало запись настоящего мошеннического звонка: злоумышленник назвался сотрудником военкомата и пытался выманить код из СМС у 19-летнего парня. Аферист уверял собеседника, что код необходим якобы для получения номера «электронной повестки» и записи на приём. В Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД рассказали, что мошенники вышли на молодого человека под предлогом уточнения данных и замены приписного свидетельства.