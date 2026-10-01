На «Госуслугах» в 2026 году запустят «красную кнопку» от мошенников

На портале «Госуслуг» до конца года появится «красная кнопка», которая поможет пользователям защититься от мошенников. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

«Дорабатываем «красную кнопку» на «Госуслугах». Она заработает в этом году. Нажал кнопку — и значимые онлайн-операции попадают под заморозку», — приводит его комментарий РИА «Новости».

Новая функция предназначена для пользователей, которые столкнулись с мошенниками. После нажатия кнопки злоумышленник не сможет совершать от имени человека значимые онлайн-операции, в том числе переводить деньги и менять пароли.

Сейчас к новому сервису подключаются банки и операторы связи. По словам Григоренко, это позволит задействовать функцию для защиты пользователей от действий злоумышленников.

Ранее в России предложили разрешить пассажирам проходить на самолёты по QR-коду из «Госуслуг». Авторы инициативы считают, что такой вариант упростит поездки по стране и поможет пассажирам, которые забыли документы дома.