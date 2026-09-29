«Американцы заслуживают лучшего»: 17 лет спустя в США придумали аналог «Госуслуг»

В США запустили единый цифровой портал федерального правительства America.gov. Он должен упростить доступ к информации и государственным услугам, которые раньше находились на сайтах разных ведомств. Президент США Дональд Трамп представил портал 29 сентября.

Власти США объясняют создание нового сервиса тем, что американцам приходится искать нужную информацию на разных государственных сайтах, разбираться в сложной терминологии и несколько раз подтверждать личность при обращении в разные ведомства.

«Американский народ заслуживает лучшего. <...> Настоящий указ предписывает создать America.gov в качестве единого цифрового портала федерального правительства для всех находящихся в США лиц», — сообщает Белый дом.

В документе также отмечается, что современные технологии позволяют по-новому организовать взаимодействие граждан с федеральными органами власти. Авторы инициативы делают акцент на простоте, скорости, точности, безопасности и уважении к личности.

В России единый портал «Госуслуги» работает с 2009 года. За прошедшие годы сервис значительно расширил набор доступных услуг. По данным на 2025 год, на портале насчитывалось 120 млн аккаунтов, а ежедневная посещаемость достигала 14 млн человек. Сейчас через «Госуслуги» доступны более 2,6 тысячи федеральных и региональных услуг и сервисов.

Ранее Life.ru рассказывал, как 12 тысяч человек подали заявки в новый отряд космонавтов через портал «Госуслуги».