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Регион
Опубликовано 15 сентября, 15:21

До звёзд через «Госуслуги»: 12 тысяч россиян захотели стать космонавтами

Баканов: 12 тысяч россиян подали заявки в космонавты через «Госуслуги»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Двенадцать тысяч человек подали заявки в новый отряд космонавтов через портал «Госуслуги». Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

«Двенадцать тысяч человек через единый портал Госуслуг, спасибо Шадаеву и Минцифры за это», — сказал глава госкорпорации в беседе с РИА «Новости».

Речь идёт о пятом открытом отборе в отряд космонавтов «Роскосмоса». Он стартовал 4 февраля 2026 года, а документы принимали до 30 июня. Впервые заявление можно было отправить через «Госуслуги». Эти сроки подтверждает официальный сайт госкорпорации.

Участвовать в таком отборе могут не только военные лётчики, но и гражданские специалисты. После заочного этапа подходящих претендентов приглашают в Центр подготовки космонавтов для дальнейших испытаний.

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Ранее Life.ru рассказывал о запуске электронного отбора кандидатов в космонавты через «Госуслуги». К середине июня сервис уже привлёк внимание более 12 тысяч человек.

Больше новостей о пилотируемых полётах, миссиях и российской космонавтике — в разделе «Космос» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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