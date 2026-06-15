«Роскосмос» начал цифровой отбор кандидатов в космонавты на «Госуслугах»

«Роскосмос» запустил электронную подачу заявок на отбор в отряд космонавтов, и теперь сделать это можно через портал «Госуслуги». О старте приёма документов сообщили в телеграм-канале госкорпорации.

Электронным сервисом уже заинтересовались более 12 тысяч человек. Попробовать свои силы теперь могут не только военные лётчики, но и гражданские специалисты, включая инженеров, врачей и программистов. Возможность участия в отборе стала значительно доступнее для широкого круга профессионалов.

К претендентам предъявляется ряд обязательных требований. Возраст кандидата не должен превышать 35 лет по состоянию на 31 декабря 2025 года, обязательно наличие высшего образования в области точных, естественных или медицинских наук. Средний балл диплома должен быть не ниже 4,0, а стаж работы по специальности после окончания вуза — не менее трёх лет.

После завершения проверки документов прошедших первый этап пригласят в Центр подготовки космонавтов для дальнейших испытаний. Саму заявку можно успеть подать до 30 июня.

Ранее Герой России, лётчик-космонавт Олег Новицкий заявил, что обычный здоровый человек может подготовиться к полёту в космос за 6–8 месяцев, если речь не идёт о полноценной работе на орбите. Он пояснил, что за столь короткий срок вполне реально освоить необходимый минимум. Однако это касается лишь тех случаев, когда от человека не требуется выполнять функции профессионала на борту станции. Полноценная же подготовка космонавта к орбитальной миссии занимает значительно больше времени.