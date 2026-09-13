Москва в иллюминаторе: Появился новый снимок столицы из космоса

Космонавт Роскосмоса Анна Кикина сделала снимок Москвы с борта Международной космической станции. Фотографию столицы с орбиты опубликовали в честь 879-летия города.

Снимок был сделан с высоты около 400 километров над Землёй. На кадре можно увидеть масштаб городской территории с необычного ракурса. В 2026 году Москва отмечает 879-летие. Основные мероприятия ко Дню города прошли 5 и 6 сентября.

Для Кикиной это уже вторая экспедиция на МКС. 14 июля 2026 года она отправилась на орбиту на корабле «Союз МС-29» вместе с космонавтом Петром Дубровым и астронавтом NASA Анилом Меноном.

Роскосмос регулярно показывает снимки российских территорий с орбиты. Ранее госкорпорация опубликовала кадры пяти знаменитых водоёмов России — Каспийского моря, Байкала, Селигера, Таймыра и Эльтона. Подборку спутниковых изображений приурочили ко Всемирному дню озёр.