Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 сентября, 17:14

С высоты 500 километров: Роскосмос показал масштаб наводнения в Непале

Спутник Роскосмоса запечатлел последствия мощного наводнения в Непале

«Роскосмос» опубликовал космические кадры наводнения в Непале. Обложка © Telegram /Роскосмос

«Роскосмос» опубликовал космические кадры наводнения в Непале. Обложка © Telegram /Роскосмос

Роскосмос опубликовал спутниковые снимки катастрофического разлива реки Трисули в Непале. Материалы размещены в Telegram-канале.

Роскосмос опубликовал космические кадры наводнения в Непале. Видео © Telegram /Роскосмос

Кадры были сделаны аппаратом «Ресурс-П» с высоты около 500 километров. На них запечатлено состояние реки за месяц до наводнения и через два дня после него. Сопоставление изображений позволяет оценить, насколько сильно вода вышла из берегов и какие территории оказались затоплены.

Климатолог сравнил сход ледника в Непале с мощностью взрыва атомной бомбы
Климатолог сравнил сход ледника в Непале с мощностью взрыва атомной бомбы

Напомним, стихийное бедствие в Непале произошло 26 августа на севере страны. Масштабный паводок спровоцировал сход лавины на границе Непала и Китая. Поток горной породы сошёл примерно в 20 километрах к северо-востоку от пограничного перехода «Расувагадхи». Обломки и вода на высокой скорости прошли по руслу реки более 70 километров. Число погибших в результате стихийного бедствия составило 1 204 человек. Ещё около 4,2 тыс. человек числятся пропавшими без вести.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Непал
  • Роскосмос
  • Катастрофы
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar