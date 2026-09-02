С высоты 500 километров: Роскосмос показал масштаб наводнения в Непале

Роскосмос опубликовал спутниковые снимки катастрофического разлива реки Трисули в Непале. Материалы размещены в Telegram-канале.

Роскосмос опубликовал космические кадры наводнения в Непале. Видео © Telegram /Роскосмос

Кадры были сделаны аппаратом «Ресурс-П» с высоты около 500 километров. На них запечатлено состояние реки за месяц до наводнения и через два дня после него. Сопоставление изображений позволяет оценить, насколько сильно вода вышла из берегов и какие территории оказались затоплены.

Напомним, стихийное бедствие в Непале произошло 26 августа на севере страны. Масштабный паводок спровоцировал сход лавины на границе Непала и Китая. Поток горной породы сошёл примерно в 20 километрах к северо-востоку от пограничного перехода «Расувагадхи». Обломки и вода на высокой скорости прошли по руслу реки более 70 километров. Число погибших в результате стихийного бедствия составило 1 204 человек. Ещё около 4,2 тыс. человек числятся пропавшими без вести.