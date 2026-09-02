Число жертв разрушительного наводнения в Непале превысило 1,2 тысячи

Число погибших в результате мощного оползня и наводнения в Непале выросло до 1 204 человек. Об этом сообщило национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий.

Ранее сообщалось о 1 127 погибших. Ещё около 4,2 тыс. человек числятся пропавшими без вести, спасательным службам удалось эвакуировать почти 12 тыс. человек.

Стихийное бедствие произошло 26 августа на севере страны. Причиной масштабного паводка стал сход лавины на границе Непала и Китая. Поток горной породы сошёл в районе примерно в 20 километрах к северо-востоку от погранперехода «Расувагадхи». Обломки и вода с большой скоростью прошли по руслу реки более 70 километров.

Ранее Life.ru публиковал результаты спутникового анализа, подтвердившего обрушение вместе с ледником части коренного склона пика Лангтанг-Лирунг. Снимки, сделанные после рассеивания облаков и пыли, показали, что в узкую долину рухнула значительно более крупная часть горного массива, чем предполагалось сначала.