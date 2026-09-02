Климатолог сравнил сход ледника в Непале с мощностью взрыва атомной бомбы

Сход ледника и части горного склона на севере Непала высвободил энергию, которая, по оценке директора Центра изучения стихийных бедствий Инженерного института Катманду Басанта Радж Адхикари, превысила энергию взрыва атомной бомбы. Об этом он заявил в интервью Foreign Policy.

По словам инженера, ледник удерживал каменный массив. После обвала от него откололись лёд и горная порода, образовавшие огромную лавину.

«Выделенная этим энергия больше, чем от атомной бомбы», — сказал Адхикари.

Катастрофа произошла утром 26 августа в Гималаях, примерно в 20 километрах к северо-востоку от погранперехода Расувагадхи. Сошедший поток воды, грязи и обломков преодолел более 70 километров, разрушая деревни, дороги, мосты и объекты энергетики.

Сейсмографы зарегистрировали разрушение склона как событие, эквивалентное землетрясению магнитудой 5,2. Однако, как уточняет Геологическая служба США, речь шла не о землетрясении, а об энергии схода ледника и горных масс. По данным Reuters, к 2 сентября в Непале погибли не менее 1114 человек, ещё 2916 числятся пропавшими без вести. На китайской стороне границы в Тибете подтверждена гибель 16 человек, ещё 546 разыскивают.

Спасатели вывели из зоны бедствия более 11 тысяч человек. Главным направлением операции остаются разрушенные гидроэнергетические объекты: в их руинах могут находиться 639 человек, при этом 279 сотрудников уже удалось спасти. Стихия повредила восемь действующих и четыре строящиеся электростанции, а также уничтожила 31 автомобильный мост.

Российское посольство получило обращения о поиске 12 граждан РФ, находившихся в зоне бедствия. По данным МИД России на 1 сентября, десять соотечественников были эвакуированы. Власти Непала планируют заново развернуть систему раннего предупреждения в приграничном районе. Там хотят установить сейсмические датчики, камеры и спутниковую связь, чтобы передавать сигналы об опасности даже при отключении мобильной сети.

Ранее Life.ru публиковал результаты спутникового анализа, подтвердившего обрушение вместе с ледником части коренного склона пика Лангтанг-Лирунг. Снимки, сделанные после рассеивания облаков и пыли, показали, что в узкую долину рухнула значительно более крупная часть горного массива, чем предполагалось сначала.