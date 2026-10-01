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Опубликовано 1 октября, 11:28

«Тебе номер повестки поступил?»: МВД показало, как мошенники обманывают призывников

МВД показало звонок мошенника, который выманивал СМС-код под видом военкомата

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

МВД России опубликовало запись реального мошеннического звонка, в котором злоумышленник представился сотрудником военкомата и попытался выманить код из СМС у 19-летнего молодого человека. Аферист убеждал собеседника, что код якобы нужен для получения номера «электронной повестки» и записи на приём.

Как рассказали в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, мошенники связались с молодым человеком под предлогом уточнения данных и замены приписного свидетельства.

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На опубликованной ведомством записи злоумышленник уверенно объясняет жертве порядок дальнейших действий.

«Тебе номер повестки поступил? Он должен тебе поступать по сервису проведения верификации», — говорит мужчина.

Именно поступивший в СМС код мошенник пытался выдать за номер электронной повестки.

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В МВД подчеркнули, что настоящие сотрудники военкоматов не звонят гражданам и не предлагают записаться в электронную очередь с помощью кода из СМС. Подобные просьбы — признак мошенничества.

В ведомстве также напомнили: проверить наличие повестки через некое отдельное приложение или специальный раздел «Госуслуг» нельзя. Сами электронные повестки размещаются в специальном Реестре повесток.

Особенно актуальной такая схема становится в период осеннего призыва: злоумышленники используют понятные молодым людям поводы — уточнение воинских данных, замену документов и вызов в военкомат — чтобы придать разговору убедительность.

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Ранее Life.ru предупреждал о мошенниках, которые представляются сотрудниками военкоматов и пытаются выманить СМС-код под предлогом получения электронной повестки.

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Марина Фещенко
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