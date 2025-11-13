Россия и США
13 ноября, 15:29

В Крыму задержали двух мошенников, вымогавших деньги за освобождение от призыва

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

В Крыму предотвращена попытка мошенничества — двое местных жителей пытались незаконно получить деньги от гражданина под предлогом помощи с военным призывом. Об инциденте сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

По информации ведомства, двое неработающих мужчин 1990 и 2004 года рождения потребовали у другого жителя региона 250 тысяч рублей. Эти средства они запросили за так называемое решение вопроса об освобождении одного из призывников от срочной службы в ВС РФ. При этом у аферистов не было никаких реальных рычагов воздействия на ситуацию с призывом.

Задержание обоих подозреваемых произвели в тот момент, когда они получали от потерпевшего денежные средства. В отношении задержанных уже возбуждено уголовное дело, максимальное наказание по которому может достигать десяти лет тюремного заключения.

