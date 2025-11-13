Мошенники выдают «проверку отопления» за повод украсть деньги
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin
Мошенники начали использовать новую схему обмана под видом проверки отопительных систем, предупредили эксперты компании F6, пишет РИА Новости.
Аферисты выходят на жертв в мессенджерах, представляются диспетчерами и предлагают выбрать дату «проверки отопления». Затем они отправляют ссылку, замаскированную под официальный сервис «Мои документы», и просят перейти по ней и прислать скриншот подтверждения авторизации.
После этого злоумышленники заявляют, что аккаунт якобы «взломан», угрожают уголовной ответственностью и убеждают перевести деньги на «безопасный счет» или передать наличные курьеру.
Эксперты F6 советуют россиянам включить запрет на звонки и сообщения от незнакомых номеров, не переходить по неизвестным ссылкам и никому не сообщать коды из СМС.
Новые мошеннические сценарии обычно подстраиваются под повестку — сезон отопления, коммунальные услуги, госуслуги. Аферисты всё чаще маскируются под диспетчеров, сотрудников управляющих компаний или «Мои документы», играя на доверии к знакомым сервисам и страхе перед «уголовной ответственностью». Эксперты фиксируют рост социальной инженерии: жертв пугают взломом аккаунтов, блокировкой счетов и предлагают «спасти деньги» переводом на якобы безопасные реквизиты.
