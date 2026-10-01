Повестка — круглый год, отправка — по сезону: Что теперь означает осенний призыв

Осенний призыв в России не исчез, но с 2026 года это понятие приобрело другой смысл. Теперь медкомиссии и решения о призыве не ограничены двумя сезонными кампаниями, а отправка новобранцев в части по-прежнему проходит в установленные сроки. Как работает новый порядок, Life.ru рассказал адвокат Андрей Алешкин.

«Сам термин “осенний призыв” в обиходе никуда не делся, просто поменялась суть. Раньше под этим понимали весь цикл: от повестки до отправки в войска строго в осенние месяцы. А с 1 января 2026 года юридически призыв стал круглогодичным», — объяснил он.

По словам адвоката, важно различать призывные мероприятия и фактическое начало службы. Медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий теперь могут проходить в течение всего года.

«Повестка может прийти в январе, мае или сентябре — это нормально», — отметил Алешкин.

При этом отправка к месту службы по общему правилу сохраняет два периода:

с 1 апреля по 15 июля — весенняя отправка;

с 1 октября по 31 декабря — осенняя отправка.

Для отдельных категорий граждан законом предусмотрены исключения. Таким образом, круглогодичный призыв не означает, что любого новобранца могут отправить в часть в любой месяц.

«Решение о призыве может быть принято в любой месяц года, но “вывести” человека в часть военкомат планирует в один из двух установленных окон», — пояснил собеседник Life.ru.

По оценке Алешкина, изменения позволяют равномернее распределить нагрузку на военкоматы и комиссии и повысить качество отбора. Свою роль играет и цифровизация: Единый реестр воинского учёта помогает системе работать непрерывно.

Ранее призыв в России проводили дважды в год на основании президентских указов: в общем случае с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. К этим кампаниям были привязаны не только отправка в войска, но и основные призывные мероприятия. Закон № 412-ФЗ, изменивший порядок, президент Владимир Путин подписал 4 ноября 2025 года. Положения о круглогодичном призыве вступили в силу 1 января 2026 года.

Как стало известно 1 октября, в октябре–декабре 2026 года в войска планируют направить около 120 тысяч призывников. Отправка со сборных пунктов начнётся 10 октября. Следовательно, 120 тысяч — план на весь осенний период.