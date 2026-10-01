Генштаб: Военнослужащие по призыву не будут выполнять боевые задачи в зоне СВО

Российские военнослужащие, проходящие службу по призыву, не будут привлекаться к выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции. Соответствующее разъяснение дал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью официальному изданию Минобороны газете «Красная звезда».

«И я в очередной раз хочу подчеркнуть: военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для выполнения задач специальной военной операции в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также на территории Украины направляться не будут», — сказал он.

По словам генерал-полковника, в настоящее время все соединения и воинские части, задействованные в спецоперации, комплектуются исключительно гражданами, заключившими контракт на прохождение военной службы. Эта кадровая модель позволяет поддерживать необходимый уровень боеготовности подразделений и одновременно соблюдать данные ранее гарантии в отношении срочников.

Отдельно Бурдинский коснулся вопроса об увольнении военнослужащих, у которых срок службы истекает осенью текущего года. Он заверил, что все срочники будут своевременно уволены в запас и направлены к месту постоянного проживания в установленные сроки.

Представитель Генштаба также разъяснил порядок вступления призывников в добровольческие формирования. По его словам, граждане, подлежащие призыву на военную службу, имеют право заключать контракты с добровольческими отрядами, однако только в том случае, если в отношении них ещё не принято решение о призыве на срочную службу или о направлении на альтернативную гражданскую службу.

Ранее сообщалось, что осенняя отправка призывников в воинские части в России начнётся 1 октября и продлится до 31 декабря 2026 года. При этом медицинские обследования, психологический отбор и заседания призывных комиссий теперь проходят круглый год. Призыву подлежат мужчины от 18 до 30 лет, которые не состоят в запасе и не имеют оснований для отсрочки или освобождения. Срок службы остаётся прежним — 12 месяцев.