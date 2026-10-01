Генштаб: 120 тысяч призывников в России начнут отправлять в войска 10 октября

Около 120 тысяч призывников планируют направить в российские войска с октября по декабрь 2026 года. Отправка граждан к местам службы начнётся 10 октября, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

«В октябре-декабре для прохождения военной службы необходимо направить около 120 тысяч военнослужащих по призыву», — сказал Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».

Для отдельных категорий призывников установили другие сроки. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях отправка пройдёт с 1 ноября по 31 декабря. Для граждан из сельской местности, занятых на посевных и уборочных работах, она начнётся 15 октября.

Всего в рамках указа президента России от 29 декабря 2025 года в войска необходимо призвать и направить 261 тысячу человек. Для проведения призыва сформировали более 2,5 тысячи призывных комиссий. В медицинском освидетельствовании участвуют 26 тысяч врачей и других медицинских работников.

Бурдинский также сообщил, что при круглогодичном призыве десятки тысяч новобранцев уже ждут отправки к месту службы. В ближайшее время их оповестят о необходимости явиться в военкомат.

Если до отправки в войска у призывника возникнут обстоятельства, препятствующие прохождению службы, он вправе сообщить об этом в военкомат. После обращения призывная комиссия субъекта РФ рассмотрит материалы и при наличии оснований сможет отменить решение о призыве или принять другое решение. Среди таких обстоятельств Бурдинский назвал проблемы со здоровьем и рождение в семье двух и более детей.

Как писал Life.ru, отдельный указ об осеннем призыве теперь не требуется. В конце 2025 года в России ввели круглогодичный призыв. При этом отправка новобранцев в воинские части, как и раньше, проходит в установленные периоды — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Подробнее о новом порядке призыва — в нашем разборе.