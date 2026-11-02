Вместо обещанного займа человек может обнаружить, что на его паспорт уже оформили настоящий. Перед крупными распродажами мошенники всё чаще создают фальшивые МФО (микрофинансовые организации) с выгодными процентами. Об этом RT рассказал главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков.

Расчёт на сезон скидок: люди ищут товары дешевле, денег не всегда хватает, а тут появляется реклама займа под смешной процент. Без проверок и буквально за пять минут.

«Перед крупными распродажами для мошенников наступает практически идеальное время», — приводит телеканал слова эксперта.

Аферисты могут представляться известными микрофинансовыми организациями. Они копируют сайты, логотипы и даже создают поддельные страницы с отзывами. Знакомое название и заманчивые условия притупляют бдительность.

Дальше начинается главное. Чтобы якобы перевести деньги, у человека просят паспортные данные, номер карты, а иногда CVV-код и код подтверждения из СМС.

Могут попросить и небольшую предоплату — за страховку, проверку карты или гарантированное одобрение. После перевода денег займа человек не увидит. А паспортные данные используют, чтобы оформить реальные займы.

Зыков предупредил: передавать такие сведения нельзя. Особенно CVV-код и коды из СМС. Если реклама займа вызывает сомнения, стоит проверить организацию, а не верить сайту с логотипом известной МФО.