Кража денег и личных данных: В МВД раскрыли, чем Telegram-боты привлекают мошенников

Мошенники активно используют Telegram-ботов из-за их доступности и возможности быстро создавать инструменты для обмана пользователей. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, злоумышленников привлекают простота настройки таких сервисов и широкий набор встроенных функций.

В частности, преступники применяют автоматизированную обработку сообщений, позволяющую взаимодействовать с потенциальными жертвами по заранее подготовленному сценарию. Кроме того, боты могут подключаться к платёжным системам и принимать денежные переводы. Ещё одна востребованная у аферистов возможность — создание специальных форм, в которых пользователям предлагают указать личные сведения и одноразовые коды подтверждения.

При этом в МВД подчеркнули, что сами по себе подобные программы не являются главным оружием злоумышленников. Для успешного обмана преступникам необходимо убедить человека выполнить нужные действия, поэтому технические возможности они сочетают с методами социальной инженерии. Таким образом, автоматизация помогает выманивать деньги и конфиденциальную информацию, а психологические уловки заставляют пользователей доверять мошенническим инструкциям.

Ранее Life.ru сообщал, что Telegram и WhatsApp* остаются основными мессенджерами, которые мошенники используют для совершения IT-преступлений. Об этом 14 октября рассказал начальник управления по борьбе с киберпреступлениями московского главка МВД Антон Кононенко. По его словам, преступники активно задействуют возможности этих площадок, в том числе для распространения сообщений от имени государственных ведомств. Представитель полиции напомнил, что сотрудники официальных структур не обращаются к гражданам через мессенджеры с требованиями совершить определённые действия.

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