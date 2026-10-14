Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 октября, 16:08

Привычные чаты стали ловушкой: В МВД назвали любимые мессенджеры мошенников

В МВД назвали Telegram и WhatsApp* основными мессенджерами мошенников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yta23

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yta23

Telegram и WhatsApp* остаются основными мессенджерами, которыми пользуются мошенники для совершения IT-преступлений. Об этом рассказал начальник управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Москве Антон Кононенко на пресс-конференции, посвящённой борьбе с кибермошенничеством.

По словам представителя полиции, злоумышленники активно используют возможности мессенджеров для обмана граждан. Именно эти сервисы он назвал главными площадками, через которые совершаются подобные преступления.

«Основные мессенджеры, которые у нас используются при совершении преступлений, — это Telegram, WhatsApp*», — подчеркнул Кононенко.

Особое внимание полицейский уделил звонкам и сообщениям якобы от сотрудников государственных ведомств. Он напомнил, что представители официальных структур не связываются с гражданами через мессенджеры с требованиями выполнить какие-либо действия.

По данным московской полиции, за девять месяцев 2026 года в столице зарегистрировали более 23,3 тысячи дистанционных хищений. При этом Кононенко не уточнил, какая доля подобных преступлений пришлась на каждый из названных сервисов.

«Срочно обновите Госуслуги»: Мошенники начали рассылать россиянам опасные файлы
«Срочно обновите Госуслуги»: Мошенники начали рассылать россиянам опасные файлы

Ранее Life.ru рассказывал о новой схеме кражи аккаунтов Telegram под видом технической поддержки. Аферисты предупреждали пользователей о якобы обнаруженных нарушениях и угрожали блокировкой профиля. Для сохранения доступа жертвам предлагали перейти по ссылке на поддельную страницу, где злоумышленники пытались получить данные для входа.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

* Соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • МВД РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar