Мошенники начали красть Telegram-аккаунты россиян под видом техподдержки

Мошенники начали использовать новую схему для кражи аккаунтов в Telegram. Они представляются сотрудниками службы поддержки мессенджера и пугают пользователей возможной блокировкой.

Злоумышленники заявляют, что якобы обнаружили подозрительную активность в профиле и получили многочисленные жалобы на владельца аккаунта.

После этого аферисты предупреждают о возможных ограничениях за «нарушение правил использования Telegram» и предлагают подтвердить свою личность. Для этого пользователя пытаются заставить перейти по специальной ссылке. На самом деле она ведёт на поддельную страницу, через которую мошенники получают доступ к аккаунту.

Если человек отказывается выполнять требования, ему продолжают угрожать блокировкой. При передаче данных злоумышленники могут перехватить управление страницей и использовать её для дальнейших атак. Специалисты напоминают: настоящая поддержка Telegram не просит вводить коды авторизации, пароли или переходить по подозрительным ссылкам для «подтверждения аккаунта».

Ранее Life.ru рассказывал о другой схеме с использованием Telegram: мошенники начали рассылать россиянам сообщения от имени банков и госструктур, чтобы получить доступ к личным данным и аккаунтам. Эксперты отмечали, что главная цель таких атак — заставить человека самостоятельно передать код подтверждения или перейти на фишинговый сайт.