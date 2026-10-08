«Срочно обновите Госуслуги»: Мошенники начали рассылать россиянам опасные файлы
Эксперт Токаренко предупредил о мошенничестве с «обновлением» «Госуслуг»
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Мошенники начали звонить россиянам от имени сотрудников госструктур, поликлиник, МФЦ и техподдержки и предлагать «срочно обновить» «Госуслуги» или ЕМИАС. О новой схеме рассказал IT-эксперт Александр Токаренко в беседе с kp.ru.
Злоумышленники убеждают человека, что без обновления он якобы потеряет доступ к привычным сервисам. После этого жертве присылают ссылку в СМС или мессенджере, по которой предлагается скачать установочный файл.
На самом деле под видом обновления распространяется вредоносная программа. По словам Токаренко, после установки она может получить доступ к данным на смартфоне, банковским приложениям и аккаунту на «Госуслугах».
«Вы загрузите себе вирус, а внешне он будет выглядеть как обычная программа», — предупредил эксперт.
Главная задача аферистов — не дать человеку прервать разговор и заставить его поверить в срочность происходящего. Для этого они могут представляться сотрудниками самых разных ведомств и использовать знакомые названия государственных сервисов.
Токаренко рекомендует устанавливать обновления только через официальные магазины приложений. Переходить по присланным ссылкам и тем более скачивать файлы из сообщений нельзя. Если звонок вызывает сомнения, эксперт советует самостоятельно связаться с организацией по официальному номеру.
Ранее Life.ru писал, что МВД предупреждало о вредоносных программах, которые мошенники маскируют под привычные приложения и обновления. В ведомстве также рекомендовали скачивать программы исключительно из официальных магазинов. Кроме того, на «Госуслугах» до конца 2026 года должна заработать «красная кнопка» для защиты от мошенников. С её помощью пользователь сможет временно заморозить значимые онлайн-операции, если заподозрит обман.
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