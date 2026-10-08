«Срочно обновите Госуслуги»: Мошенники начали рассылать россиянам опасные файлы

Мошенники начали звонить россиянам от имени сотрудников госструктур, поликлиник, МФЦ и техподдержки и предлагать «срочно обновить» «Госуслуги» или ЕМИАС. О новой схеме рассказал IT-эксперт Александр Токаренко в беседе с kp.ru.

Злоумышленники убеждают человека, что без обновления он якобы потеряет доступ к привычным сервисам. После этого жертве присылают ссылку в СМС или мессенджере, по которой предлагается скачать установочный файл.

На самом деле под видом обновления распространяется вредоносная программа. По словам Токаренко, после установки она может получить доступ к данным на смартфоне, банковским приложениям и аккаунту на «Госуслугах».

«Вы загрузите себе вирус, а внешне он будет выглядеть как обычная программа», — предупредил эксперт.

Главная задача аферистов — не дать человеку прервать разговор и заставить его поверить в срочность происходящего. Для этого они могут представляться сотрудниками самых разных ведомств и использовать знакомые названия государственных сервисов.

Токаренко рекомендует устанавливать обновления только через официальные магазины приложений. Переходить по присланным ссылкам и тем более скачивать файлы из сообщений нельзя. Если звонок вызывает сомнения, эксперт советует самостоятельно связаться с организацией по официальному номеру.