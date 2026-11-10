Мошенники на распродажах теперь крадут аккаунты Традиционно к главным торговым датам осени — «11.11» и «Чёрной пятнице» — антифрод-системы фиксируют всплеск активности. Но в 2026 году фокус угроз сместился: вместо кражи данных банковских карт, злоумышленники перешли к атакам на учётные записи. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В этом году злоумышленники охотятся за аккаунтами в соцсетях и мессенджерах. Таковы данные аналитиков МегаФона.

Схема строится на нескольких классических сценариях, адаптированных под торговый сезон. Это сообщения в мессенджерах или соцсетях о «персональной скидке», «закрытой распродаже», выигрыше подарочного сертификата или приманки в виде, например, «подаренной подписки». Ссылка ведёт на страницу авторизации, где жертва добровольно вводит данные и лишается доступа к аккаунту.

Потом по списку ее контактов рассылаются вредоносные ссылки, открывается доступ к закрытым сообществам, хранящимся файлам. Так взломщик вовлекает в схему всё больше пользователей, распространяя среди них ссылки на вредоносные ресурсы.

Прежде чем переходить по заманчивой ссылке, проверьте правила безопасного шопинга на распродаже 11.11.

Авторы Валерия Мишина