Rockstar Games открыла предзагрузку Grand Theft Auto VI на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. С 10 ноября покупатели цифровой версии игры могут заранее скачать необходимые файлы, чтобы не тратить время на загрузку в день выхода. При этом запустить долгожданную новинку получится только 19 ноября. Размер предзагрузки может достигать 212 ГБ в зависимости от консоли.

Как сообщила Rockstar Games, на PlayStation 5 предварительное скачивание открылось в полночь 10 ноября по местному времени. На Xbox Series X|S предзагрузка стартовала одновременно по всему миру — в 00:00 по Гринвичу.

Разработчики предупредили, что для установки файлов может потребоваться до 212 ГБ свободного пространства. Точный объём зависит от устройства, поэтому владельцам консолей советуют заранее проверить доступную память.

Предзагрузка доступна покупателям цифровых изданий GTA VI. Чтобы она началась автоматически, необходимо разрешить автоматическое скачивание в настройках консоли. На PlayStation 5 устройство должно оставаться включённым либо находиться в режиме покоя.

Одновременно Rockstar продолжает подготовку к главному релизу ноября. На официальном сайте GTA VI доступен финальный трейлер игры, опубликованный 15 октября. В нём показаны полицейские погони, перестрелки, ночная жизнь Вайс-Сити и новые эпизоды истории Джейсона Дюваля и Люсии Каминос.

Сюжет строится вокруг двух героев, которые после неудачного ограбления оказываются втянуты в преступный заговор, охвативший вымышленный американский штат Леонида. Чтобы выбраться из опасной ситуации, Джейсону и Люсии придётся действовать сообща.

Релизный ролик сопровождается композицией Flower in a Hurricane электронного дуэта Justice, записанной при участии Tame Impala, SZA и King Gizzard & The Lizard Wizard.

Официальный выход Grand Theft Auto VI состоится 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В этот день игра станет доступна с полуночи по местному времени. Дата выхода версии для персональных компьютеров пока не объявлена.

Предварительная загрузка не даёт доступа к игре до релиза. Дата выхода GTA 6 и все условия предзагрузки, включая платформы и требования к свободному месту, собраны в материале Life.ru.

Инструкция о том, как скачать GTA 6 и сколько места требуется, а также сведения о платформах и версиях собраны в отдельном справочнике Life.ru.

Ранее Life.ru показывал финальный трейлер GTA VI и рассказывал о новых подробностях криминальной истории Джейсона и Люсии. Тогда Rockstar впервые представила музыкальное сопровождение релизного ролика и продемонстрировала новые сцены из Вайс-Сити.