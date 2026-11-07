Американский пилот Бенджамин Макдэниел, известный в соцсетях как The Pilot Picasso, воспроизвёл обложку Grand Theft Auto VI с помощью траектории полёта собственного самолёта. На создание масштабной иллюстрации у него ушло 8 часов 8 минут. Об этом Макдэниел рассказал в соцсети X, приложив видеозапись построения рисунка на карте.

Пилот нарисовал логотип GTA VI в Арканзасе. Видео © X / Benjamin McDaniel

5 ноября Макдэниел поднял в воздух Cessna Skylane RG с регистрационным номером N1810R. Самолёт вылетел из Бентонвилла в штате Арканзас в 11:29 UTC и вернулся в тот же аэропорт в 19:37. Продолжительность путешествия подтверждает история полётов на Flightradar24.

За это время пилот выстроил маршрут таким образом, чтобы на карте появилась композиция в стилистике GTA VI. В неё вошли название игры, вертолёт, пальмы, аллигатор, спортивный автомобиль и девушка с оружием. Получившееся изображение повторяет характерные элементы оформления новой части Grand Theft Auto. В ролике показано, как рисунок постепенно возникает на экране: сначала прорисовываются крупные элементы композиции, затем появляются персонаж, автомобиль и детали окружения. В финале зрителям демонстрируют готовую иллюстрацию.

«Я потратил восемь часов, рисуя GTA 6 в небе, но, если честно, ждал этого момента 11 лет», — написал Макдэниел.

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Grand Theft Auto VI (GTA 6) — новая часть культовой серии криминальных экшенов с открытым миром от американской студии Rockstar Games. Действие развернётся в вымышленном штате Леонида, созданном по образцу Флориды, и городе Вайс-Сити, прототипом которого стал Майами. Главными героями станут Джейсон Дюваль и Люсия Каминос — преступная пара, оказавшаяся втянутой в масштабный заговор. Выход игры запланирован на 19 ноября на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Первоначально релиз ожидался в 2025 году, затем его перенесли на май 2026-го, а впоследствии — на ноябрь. Предыдущая номерная часть серии, GTA 5, вышла в сентябре 2013 года и стала одной из самых коммерчески успешных видеоигр в истории.