Российские разработчики способны создать видеоигру, не уступающую по качеству знаменитой GTA V. Такое мнение высказал американский актёр Нед Люк, сыгравший Майкла Де Санту в культовой игре. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Агентства креативных индустрий Москвы.

«Это место оказывает поддержку разработчикам в России в разработке видеоигр... У вас есть студия захвата движений, студии звукозаписи. Вы можете сделать игру прямо тут, и она будет не хуже GTA V», — заявил артист после знакомства с Московским кластером видеоигр и анимации.

По словам Люка, инфраструктура комплекса открывает большие возможности для молодых независимых студий. Актёр признался, что увиденные за два дня технологии произвели на него сильное впечатление.

«То, что я увидел за последние два дня, просто снесло мне крышу. У вас есть шанс, и он прямо здесь», — добавил он.

Особенно актёру понравились российская игра «Царевна», где балетные движения легли в основу боевой системы, гоночный симулятор SNP Racing и авиасимулятор «Ил-2 Штурмовик».

Люк высоко оценил технологические возможности отечественных разработчиков, однако отметил, что следующим важным шагом для российской игровой индустрии должен стать выход на международный рынок. Сам артист также выразил желание поучаствовать в создании видеоигры в России.

Московский кластер видеоигр и анимации открылся в ноябре 2025 года. На площади 55 тысяч квадратных метров разместились студии захвата движений, звукозаписи, кинозал и центр обработки данных. Именно здесь проходила основная программа Второй Московской международной недели видеоигр с 29 октября по 1 ноября.