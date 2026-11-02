Команда москвичей старшего поколения неожиданно оказалась сильнее молодых блогеров в популярном шутере Counter-Strike 2. Участники проекта «Московское долголетие» победили соперников со счётом 13:10 на киберспортивном турнире «Лига поколений».

Команда «Московского долголетия» обыграла зумеров в Counter-Strike 2. Видео © VK/ Московское долголетие

За сборную выступили пять жителей столицы в возрасте от 55 до 64 лет. Их противниками стали участники блогерской команды «Тот самый офис» во главе с Максимом Лутчаком, известным роликами о зумерах на работе. Об итогах встречи сообщили организаторы мероприятия.

Матч состоялся в ночь с 31 октября на 1 ноября в Московском кластере видеоигр и анимации в Сколкове. Для команды старшего поколения это был дебют на подобных соревнованиях.

С первых минут игроки «Московского долголетия» захватили инициативу и выиграли семь раундов подряд. Чтобы переломить ход встречи, соперники даже пригласили на помощь известного стримера Recrent, однако добиться победы им не удалось.

К турниру участники готовились заранее. Они тренировались в компьютерном клубе, изучали карты Counter-Strike 2 и распределяли роли внутри команды. Подготовка проходила при поддержке профессиональных наставников.

За необычным противостоянием зрители наблюдали на большом медиаэкране площадью около 800 квадратных метров. Встреча стала частью «Ночи видеоигр», организованной в рамках второй Московской международной недели видеоигр.

На самом мероприятии также проходили игровые турниры, мастер-классы и встречи с представителями индустрии. В программу вошёл международный финал соревнований по Counter-Strike 2, в отборочных этапах которого участвовали 956 команд из 31 страны.

Российский киберспорт за последние годы вырос из любительского увлечения в отдельную спортивную индустрию. Как писал Life.ru 2 сентября, сегодня в стране действуют профессиональные команды, проводятся крупные турниры и развивается система подготовки игроков. При этом компьютерный спорт официально признан в России: в 2016 году его включили во Всероссийский реестр видов спорта.