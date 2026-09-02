Не просто игры: В России оценили будущее киберспорта

Киберспорт в России за последние годы превратился из увлечения игроков в полноценную индустрию с профессиональными командами, турнирами и системой подготовки спортсменов. Об этом говорится в обзоре РАПСИ, посвящённом развитию цифрового спорта.

Одним из важных этапов стало официальное признание компьютерного спорта. В 2001 году дисциплина была включена Госкомспортом РФ в государственные программы физического воспитания, а в 2016 году получила официальный статус и вошла во Всероссийский реестр видов спорта.

Сегодня киберспорт объединяет профессиональные клубы, образовательные проекты и соревнования разных уровней. Российские игроки и команды регулярно участвуют в международных турнирах, а дисциплина продолжает развиваться вместе с цифровыми технологиями.

Эксперты отмечают, что рост индустрии связан не только с популярностью видеоигр, но и с развитием новых направлений — от трансляций и медиапроектов до подготовки специалистов в сфере технологий. Отдельное внимание уделяется молодёжным программам и созданию условий для тренировок. Киберспорт постепенно становится частью современной цифровой среды, где сочетаются спорт, технологии и индустрия развлечений.

Ранее сообщалось, что впервые в истории The International в четвёрку сильнейших команд турнира вошли исключительно российские организации. В топ-4 чемпионата 2026 года по Dota 2 пробились PARIVISION, Team Yandex, Team Spirit и BetBoom Team. Для региона это абсолютный рекорд за всю историю главных соревнований от Valve. Ранее команды из Восточной Европы трижды выигрывали TI: на самом первом турнире победу одержали Natus Vincere, а на TI10 и TI13 чемпионом становилась Team Spirit.