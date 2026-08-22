Команды из России заняли весь топ-4 главного турнира по Dota 2

Впервые в истории The International четвёрку сильнейших команд турнира составили исключительно российские организации. В топ-4 чемпионата 2026 года по Dota 2 прошли PARIVISION, Team Yandex, Team Spirit и BETBOOM TEAM.

Для региона это абсолютный рекорд за всё время проведения главных соревнований от Valve. Ранее команды из Восточной Европы трижды становились чемпионами TI: в самом первом розыгрыше победу одержали Natus Vincere, а на TI10 и TI13 титул завоёвывала Team Spirit. Предстоящий финал гарантированно принесёт четвёртую победу русскоязычному составу.

В решающих матчах игрового дня Team Spirit оказалась сильнее Team Liquid, завершив серию со счётом 2:0. Илья Yatoro Мулярчук закончил первую встречу с показателем 9/2/20. В параллельном противостоянии BetBoom Team сломила сопротивление Nigma Galaxy — 2:1. Керри Илья Kiritych Ульянов завершил третью карту со статистикой 6/0/10 и рекордным для себя показателем в 1 086 золота в минуту.

В финале верхней сетки PARIVISION сыграет с Team Yandex. Победитель этой пары станет первым участником гранд-финала. Турнир проходит в Шанхае с 13 по 23 августа, призовой фонд уже превысил 3,2 миллиона долларов и продолжает пополняться за счёт продаж командных бандлов и наборов кастеров.

Ранее сообщалось, что российский киберспортсмен Илья Kiritych Ульянов неожиданно перешёл на русский язык во время интервью после победы BoomBoys в плей-офф The International 2026 по Dota 2. Видео с этим моментом быстро распространилось в сети. Керри BetBoom Team вышел к прессе после победы своей команды в первом раунде нижней сетки турнира в Шанхае. Рассказывая об эмоциях, он несколько раз начинал фразу на английском, но не смог подобрать слова. Ульянов в итоге эмоционально завершил мысль на русском языке. Зал встретил его импровизацию смехом и овациями.