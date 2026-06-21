Российские киберспортсмены m0NESY и Kyousuke выиграли главный турнир по CS

Российские киберспортсмены m0NESY и Kyousuke в составе саудовской команды Team Falcons стали чемпионами главного турнира по CS 2 — IEM Cologne Major 2026. Призовой фонд соревнования составил 1,25 млн долларов.

Team Falcons стала победителем турнира IEM. Видео © X / Falcon Esports

В финальном матче коллектив переиграл бразильскую FURIA Esports со счётом 3:0. На карте Mirage Falcons одержала победу со счётом 13:8, такой же результат был зафиксирован на Anubis и Inferno. В составе победителей выступают два российских игрока. 21-летний Илья m0NESY Осипов занимает роль снайпера в команде, а 18-летний Максим kyousuke Лукин — рифлер (игрок, специализирующийся на штурмовых винтовках (AK-47, M4), главная огневая сила команды, отвечающая за основную массу перестрелок, контроль карты и зачистку позиций на средних и ближних дистанциях).

Кроме того, в состав «соколов» входят датчане Рене TeSeS Мадсен и Финн Karrigan Андерсен, а также босниец Никола NiKo Ковач. m0NESY был признан самым ценным игроком (MVP) турнира, завершив его со средним рейтингом 1,25. Для снайпера это уже седьмая подобная награда в карьере.

Распределение призовых по итогам первого мейджора 2026 года по CS2 выглядит так: Team Falcons — $500 тыс., серебряный призер Furia — $170 тыс., российская Team Spirit, замкнувшая тройку сильнейших, — $80 тыс.

В этом году киберспортивный сезон продолжат ещё два крупных турнира. В августе с 12 по 23 число в Париже в рамках Кубка мира по киберспорту пройдет ивент по CS2 с рекордным призовым фондом в $2 млн. А с 25 ноября по 13 декабря Сингапур примет второй мейджор года с таким же призовым фондом, как у IEM Cologne.