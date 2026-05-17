Российские киберспортсмены выиграли турнир по CS2 в Астане с призовым фондом 800 тысяч долларов

Российская киберспортивная команда Team Spirit стала чемпионом турнира PGL Astana 2026 по Counter-Strike 2. Турнир прошёл в столице Казахстана.

Видео © PGL

Решающая встреча состоялась на «Барыс Арене», домашнем стадионе одноимённого хоккейного клуба КХЛ. Соперником команды по финалу выступил интернациональный состав Team Falcons из Саудовской Аравии.

Противостояние завершилось с сухим счетом 3:0 в пользу коллектива из СНГ. Карты закончились со следующими результатами: 16:12, 13:7 и 13:10.

Честь победителей защищали три россиянина — Борис magixx Воробьев, Данил donk Крышковец и Дмитрий sh1ro Соколов. Компанию им составили Андрей tN1R Татаринович из Белоруссии и украинец Мирослав zont1x Плахотя.

Интересно, что в рядах проигравших также сражались игроки из России. За Falcons выступали Илья m0NESY Осипов и Максим kyousuke Лукин.

Призовой фонд ивента составил 800 тысяч долларов. За первое место Team Spirit заработала 256 тысяч призовых. Серебряный призер получит 120 тысяч долларов.

Ранее появилась информация о возможном запуске в России Национальной системы мониторинга и скаутинга киберспортсменов. В Госдуме считают, что внедрение таких цифровых инструментов необходимо для развития спортивной отрасли. Главная задача платформы — находить таланты на раннем этапе и выстраивать для них оптимальную карьерную траекторию.