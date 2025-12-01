В России предложили создать Национальную систему скаутинга киберспортсменов

В России может появиться Национальная система мониторинга и скаутинга киберспортсменов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов, подчеркнув необходимость современных инструментов для развития спортивной отрасли. Запрос в Министерство спорта появился в распоряжении Life.ru.

«Сегодня спортивная отрасль нуждается в современных инструментах, которые позволят не упускать талантливых ребят и обеспечат равный доступ к возможностям для детей из всех регионов страны. Именно поэтому я считаю важным создание Национальной системы мониторинга и скаутинга – единой цифровой платформы, на которой будут собираться данные о достижениях школьников, участников региональных турниров и онлайн-соревнований», – заявил депутат.

Как пояснил Хамитов, такая система призвана выявлять перспективных спортсменов на самых ранних этапах. Она обеспечит прозрачность отбора в спортивные школы и сборные команды, а также предоставит тренерам и федерациям новые, эффективные инструменты для работы.

«По сути, это современный спортивный навигатор, который поможет выстроить более эффективную подготовку резерва. Если мы хотим видеть российский спорт сильным и конкурентоспособным, начинать нужно именно с таких решений», – заявил представитель «Новых людей».

Инициатива будет направлена не только на профессиональные достижения, но и на развитие миллионов детей, для которых спорт становится частью жизни.

Ранее зампред Комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов (партия «Новые люди») заявил, что не видит ничего плохого в том, чтобы включить киберспорт в школьную программу по физкультуре. По его мнению, это шаг в будущее. Хамитов выразил уверенность, что игры помогут школьникам стратегически мыслить, играть в команде и концентрироваться на поставленных задачах.