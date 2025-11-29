77-летняя стримерша «бабушка Ольга» номинирована на международную премию NNYS

77-летняя российская стримерша, известная как «бабушка Ольга» (i_olga на Twitch), стала настоящей сенсацией в игровом сообществе, получив номинацию на престижную иностранную премию NNYS в категории «Лучший игровой момент». Причиной этому стал впечатляющий эйс, который ей удалось сделать в популярной игре Counter-Strike 2.

Эйс – момент, когда один игрок за раунд уничтожает всю вражескую команду. Ольга Ивановна, расположившись возле так называемой «ямы» на карте Dust2, мастерски расстреляла пятерых противников из винтовки M4A1-S, вышедших ей навстречу. Клип с этим игровым моментом молниеносно разлетелся по Reddit, заняв 4-е место в популярном сабреддите, посвящённом CS.

Новость о номинации «бабушки Ольги» также быстро распространилась, привлекая внимание как ветеранов киберспорта, так и широкой аудитории. Возраст стримерши ярко выделился на фоне преобладающей молодёжи в киберспортивном сообществе. Некоторые пользователи Сети выразили восхищение и вдохновение, а другие считают это скорее уникальным исключением, чем правилом, однако большинство сходится во мнении, что номинация абсолютно заслужена.

«Когда я играю, то про всё забываю, можно сказать, отрываюсь от забот», – пишет сама Ольга Ивановна в своём в профиле.

Пенсионерка начала стримить на платформе Twitch в 2021 году. В описании её аккаунта указано, что она уже не новичок в мире онлайн-трансляций. На сегодняшний день у i_olga более 221 тысячи подписчиков, а её последний эйс в CS2, принёсший мировую славу, оказался не первым таким достижением. Аналогичный результат у стримерши был зафиксирован и в августе 2024 года на той же карте Dust2. Помимо Counter-Strike 2, пенсионерка активно проводит трансляции по Minecraft, Atomic Heart, Diablo 2 и другим популярным играм, доказывая, что страсть к геймингу не имеет возрастных границ.

