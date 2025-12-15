Российская стримерша «бабушка Ольга» получила международную премию NNYS

Российская 77-летняя стримерша «бабушка Ольга» получила международную премию NNYS в номинации «Лучший игровой момент года». Поводом для награждения стал эпизод из матча в Counter-Strike 2. Об этом сообщает NNYS в соцсети X.

Момент с «эйсом» «бабушки Ольги». Видео © X / NymN's New Year Show

Речь идёт о раунде на карте Dust II, где Ольга в одиночку устранила всех пятерых соперников и завершила эпизод «эйсом». Игровой момент был записан во время стрима и позднее опубликован в соцсетях. Премия NNYS ежегодно отмечает значимые моменты и выбирает лучшие видеоролики по 16 номинациям.

Напомним, «бабушка Ольга» была номинирована на премию 29 ноября. Пенсионерка начала стримить на платформе Twitch в 2021 году. В описании её аккаунта указано, что она уже не новичок в мире онлайн-трансляций. На сегодняшний день у i_olga более 221 тысячи подписчиков, а её последний эйс в CS2, принёсший мировую славу, оказался не первым таким достижением. Помимо Counter-Strike 2, пенсионерка активно проводит трансляции по Minecraft, Atomic Heart, Diablo 2 и другим популярным играм.