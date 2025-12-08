Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 22:54

Стримерша с синдромом Туретта обматерила зрителей на The Streamer Award, но им понравилось

Sweet Anita. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sweetanitatwitch

Sweet Anita. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sweetanitatwitch

Британская стримерша Sweet Anita с синдромом Туретта стала главным мемом 2025 года после вручения награды на церемонии The Streamer Awards. Во время своей речи она несколько раз обратилась к зрителям с крепкими выражениями, момент попал в трансляцию.

Выступление стримерши с синдромом Туретта. Видео © YouTube / The Streamer Awards

«Привет всем! Итак, я чувствую, что каждый из присутствующих... Каждый... У каждого здесь есть талант. Эти люди действительно талантливы. Так что... награждаются лучшие стримеры в категориях «еда и напитки», отвалите, лучший танец, косплей, ASMR и другие креативные контентмейкеры. Так, номинанты на звание лучшего креативного стримера...», — говорила Анита со сцены.

Sweet Anita страдает от расстройства, которое заставляет её непроизвольно выкрикивать случайные слова и фразы, часто оскорбительного характера.

Вице-президент США Вэнс превратил мем о себе в костюм на Хэллоуин
Вице-президент США Вэнс превратил мем о себе в костюм на Хэллоуин

Ранее бывший сотрудник канадского Apple Store Сам Сунг (Sam Sung) прославился в интернете из-за совпадения его имени с названием компании Samsung. В 2012 году фотография его визитки разошлась по Reddit, породив волну шуток о «шпионаже». В интервью он рассказал, что после этого Apple изъяла его визитные карточки, перевела с должности продавца и запретила коллегам обсуждать его с посетителями.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Девушки из соцсетей
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar