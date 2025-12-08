Стримерша с синдромом Туретта обматерила зрителей на The Streamer Award, но им понравилось

Британская стримерша Sweet Anita с синдромом Туретта стала главным мемом 2025 года после вручения награды на церемонии The Streamer Awards. Во время своей речи она несколько раз обратилась к зрителям с крепкими выражениями, момент попал в трансляцию.

Выступление стримерши с синдромом Туретта. Видео © YouTube / The Streamer Awards

«Привет всем! Итак, я чувствую, что каждый из присутствующих... Каждый... У каждого здесь есть талант. Эти люди действительно талантливы. Так что... награждаются лучшие стримеры в категориях «еда и напитки», отвалите, лучший танец, косплей, ASMR и другие креативные контентмейкеры. Так, номинанты на звание лучшего креативного стримера...», — говорила Анита со сцены.

Sweet Anita страдает от расстройства, которое заставляет её непроизвольно выкрикивать случайные слова и фразы, часто оскорбительного характера.

