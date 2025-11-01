Вице-президент США Вэнс превратил мем о себе в костюм на Хэллоуин

Вице-президент США Джей Ди Вэнс использовал собственную «интернет-славу» для создания образа на Хэллоуин. Сначала политик опубликовал в соцсетях ставший популярным мем со своей фотографией и подписью «вы слышите крики?», а затем — фото в парике.

Фото © Х / JD Vance

Таким образом он ответил на шутки, которые весной этого года активно распространяли противники Трампа и республиканцев, создававшие многочисленные фотошоп-изображения с изменённой внешностью политика. Причём шутки зашли так далеко, что некоторые пользователи интернета признавались, что уже не могут вспомнить его настоящую внешность.