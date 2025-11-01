Россия и США
1 ноября, 02:11

Вице-президент США Вэнс превратил мем о себе в костюм на Хэллоуин

Джей Ди Вэнс. Обложка © Х / JD Vance

Джей Ди Вэнс. Обложка © Х / JD Vance

Вице-президент США Джей Ди Вэнс использовал собственную «интернет-славу» для создания образа на Хэллоуин. Сначала политик опубликовал в соцсетях ставший популярным мем со своей фотографией и подписью «вы слышите крики?», а затем — фото в парике.

Фото © Х / JD Vance

Фото © Х / JD Vance

Таким образом он ответил на шутки, которые весной этого года активно распространяли противники Трампа и республиканцев, создававшие многочисленные фотошоп-изображения с изменённой внешностью политика. Причём шутки зашли так далеко, что некоторые пользователи интернета признавались, что уже не могут вспомнить его настоящую внешность.

Ранее Белый дом опубликовал в соцсетях видео с призраками к Хэллоуину. В подписи к странному ролику есть прямой намёк на демократов, которые якобы виноваты в объявленном в США шатдауне.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Артём Гапоненко
