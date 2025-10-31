Россия и США
31 октября, 11:25

Белый дом высмеял демократов в ролике для Хэллоуина, сравнив их с призраками

Белый дом опубликовал в соцсети Х видео с призраками к Хэллоуину. В подписи к странному ролику есть прямой намёк на демократов, которые якобы виноваты в объявленном в США шатдауне.

«Демократы исчезают среди американского народа, когда тот больше всего в них нуждается», — говорится в тексте. На видео запечатлён Капитолий, а призраки должны ассоциироваться у зрителей именно с демократами.

Напомним, что с 1 октября 2025 года правительство США частично приостановило свою работу. Шатдаун произошёл, поскольку Конгресс не смог вовремя принять бюджет на новый финансовый год. По этой причине Пентагон отправил в неоплачиваемые отпуска почти половину гражданских сотрудников — 334 904 человека. Конгресс уже подсчитал экономический ущерб от шатдауна.

