Белый дом высмеял демократов в ролике для Хэллоуина, сравнив их с призраками

Белый дом опубликовал в соцсети Х видео с призраками к Хэллоуину. В подписи к странному ролику есть прямой намёк на демократов, которые якобы виноваты в объявленном в США шатдауне.

Белы дом высмеял демократов. Видео © Х/ WhiteHouse

«Демократы исчезают среди американского народа, когда тот больше всего в них нуждается», — говорится в тексте. На видео запечатлён Капитолий, а призраки должны ассоциироваться у зрителей именно с демократами.