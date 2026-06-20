Сафонов не спал до 4 утра ради матча российских киберспортсменов из Team Spirit

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов в своём посте в соцсети рассказал, как провёл ночь за просмотром турнира по шутеру CS 2, и почему из‑за этого отложил часть планов на отдых. Спортсмен уточнил, что наблюдал за ходом событий вместе с супругой и обсуждал дальнейшие поездки и отпуск в целом.

В четвертьфинале IEM Cologne Major 2026 российская команда Team Spirit обыграла G2 Esports.

«Думал записать вам видос, что у нас ранний подъём и перелёт по Корее. Но вчера до 4 утра по местному смотрели четвертьфинал по CS и бесконечные допы. Так что моё лицо не готово к публикациям в интернетах», — написал Сафонов.

В посте вратарь написал Team Spirit, что в отпуске не намерен «кататься на эмоциональных качелях». Он также задал риторический вопрос о том, что делать с фактом, что нервные клетки не восстанавливаются, и задумался о режиме.

Сафонов поздравил Team Spirit с победой и пожелал успеха в полуфинале. Одновременно он отметил, что матч стартует в 2 ночи по местному времени, и они с женой не выдержат такой игры вживую.

В мае российская киберкоманда Team Spirit выиграла PGL Astana 2026 по Counter‑Strike 2, обойдя в финале интернациональную команду Team Falcons из Саудовской Аравии. Сейчас, 20 июня, в полуфинале IEM Cologne Major 2026 Team Spirit играет против Team Falcons.