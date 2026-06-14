Чёрная икра, казачий хор и слёзы под зонтиками: Стало известно, сколько стоила свадьба Сафонова и Кондратюк

Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов и владелица бренда «Речи» Марина Кондратюк устроили масштабное торжество в Подмосковье. По данным SHOT, бюджет мероприятия превысил 10 млн рублей.

Пара официально оформила отношения ещё в марте 2025 года в российском консульстве в Париже. Спустя год с лишним молодожёны собрали 70 родных и друзей в яхт-клубе Sky River в городском округе Мытищи. Аренда локации на целый день обошлась в 700 тысяч рублей.

Ведущим вечера выступил Илья Куруч, появившийся в ярко-красном костюме, его работа стоит более 1 млн рублей. Во время церемонии и гости, и новобрачные не могли сдержать слёз, стоя под зонтиками. Оформление выдержали в стиле тотал-блэк, белыми оставались лишь несколько элементов декора, стулья-кубы, костюм жениха и наряд невесты. Декор потянул ещё примерно на 2 млн.

За вечер невеста сменила два образа, одно из платьев — её личного бренда. Музыкальную программу обеспечивал оркестр SVET, чьё выступление оценивается в сумму от 150 тысяч рублей, также спел Казачий хор, исполнивший композицию на французском языке. Фото- и видеосъёмка обошлись в 1 млн.

Гостей угощали чёрной икрой, перепёлками, камчатским крабом, кейтеринг превысил 2,5 млн рублей. В качестве сюрприза Марина спела для супруга песню, а букет подругам кидать не стала. Завершился вечер авторским тортом, первый кусок которого получил комик и звезда ЧБД Илья Макаров. Среди приглашённых также были сценарист Игорь Джабраилов, барабанщица группы «Кис-Кис» Алина Олешева и певица Mary ry.

Ранее Матвей Сафонов признан самым дорогим российским футболистом: портал Transfermarkt оценил его трансферную стоимость в 30 миллионов евро. 27-летний голкипер заметно прибавил в цене после перехода из «Краснодара» в парижский клуб за 20 миллионов в 2024 году и повторил достижения Александра Головина и Марио Фернандеса, чьи трансферы в 2018 и 2019 годах также достигали этой планки.