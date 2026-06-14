Матвей Сафонов и Марина Кондратюк показали фото со свадьбы

Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов вместе с супругой Мариной Кондратюк устроили пышную свадьбу. Официально пара зарегистрировала брак ещё в марте 2025 года в российском консульстве в Париже, но торжество провели только сейчас.

Свадьба Сафонова и Кондратюк. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / motya_39

«Из-за подготовки и желания сохранить интригу я не мог рассказать всего, что происходило в последнее время. Но уже сегодня начнём делиться подробностями и показывать, что же мы так тщательно готовили. Было очень круто. Мы счастливы от того, как всё прошло», — написал футболист.

Свадьба Сафонова и Кондратюк. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / motya_39

27-летний Сафонов перешёл в ПСЖ из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он сыграл 43 матча, пропустил 40 голов и 19 раз отыграл «на ноль», выиграв конкуренцию у француза Луки Шевалье. Контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.

О свадьбе Матвея Сафонова и юмористки Марины Кондратюк Life.ru рассказывал в марте 2025 года. Предложение своей девушке он сделал в августе. Тогда его возлюбленная пошутила, что она встаёт в очередь на алименты, а также опровергла домыслы о беременности.